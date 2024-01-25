Сергей Ребров стал вице-президентом УАФ: кто будет помогать Шевченко

Именно сейчас в Доме футбола проходит XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Новым президентом организации стал Андрей Шевченко.

Сначала Андрей Николаевич представил свою программу, в которой указал на проблемы УАФ и предоставил варианты их решения. После чего 93 делегата ассоциации проголосовали "за" кандидатуру Шевченко, передает 24 Канал.

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Новая команда Шевченко в УАФ

Впоследствии стало известно, кто будет помогать легенде футбола на новой руководящей для него должности.

Первым вице-президентом стал Павел Бойчук – юрист и адвокат Шевченко.

Вторыми вице-президентами стали главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко.

Членами Исполкома стали: