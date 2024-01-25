Спершу Андрій Миколайович презентував свою програму, у якій вказав на проблеми УАФ та надав варіанти їх вирішення. Після чого 93 делегати асоціації проголосували "за" кандидатуру Шевченка, передає 24 Канал.
До теми Офіційно: Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу
Нова команда Шевченка в УАФ
Згодом стало відомо, хто буде допомагати легенді футболу на новій керівній для нього посаді.
Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук – юрист та адвокат Шевченка.
Другими віцепрезидентами стали головний тренер збірної України Сергій Ребров та голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко.
Членами Виконкому стали:
- Олександр Зінченко
- Сергій Владико
- Олександр Каденко
- Євген Дикий
- Микола Павлов
- Катерина Монзуль
- Андрій Полтавець
- Артем Стоянов