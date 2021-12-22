Шевченко попросил играть сердцем, – капитан Дженоа после встречи с Аталантой

Андрей Шевченко достучался до футболистов перед игрой с Аталантой. Дженоа смогла на глазах родных фанатов отобраться очки у команды Джана Пьеро Гасперини.

Кришито: он принес свои идеи

Капитан Дженоа Доменико Кришито поделился впечатлениями от игры и работой под руководством Андрея Шевченко. Лидер клуба доволен тем, какие идеи украинец принес в команду.

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Бывший тренер сборной Украины подставил свое плечо в сложное для "грифонов" время. Команда никак не может выбраться из низов таблицы и зоны вылета.

Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы сделали. Это важный результат больше с психологической точки, чем в борьбе выживания. Мы видим луч надежды, дорога длинная, и мы должны продолжать в том же духе,

– сказал футболист.

Сам Кришито не смог помочь команде в первых четырех стартовых матчах Шевченко во главе клуба Серии А. Футболист был травмирован.

Напомним, что Шевченко возглавил итальянский клуб в ноябре 2021 года. Под его руководством команда сыграла уже восемь матчей, в которых одержала лишь одну победу в Кубке Италии, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

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