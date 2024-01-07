Не планирует работать тренером: Шевченко отказал амбициозной европейской сборной
Источник:Sportinfo.Az
В услугах легенды мирового футбола была заинтересована сборная Азербайджана. Представители местной федерации напрямую контактировали с Андреем Шевченко.
В декабре прошлого года руководство федерации футбола Азербайджана попрощалось с итальянцем Джанни Де Бьязи, работавшим с национальной сборной. В должности главного тренера они хотели видеть Андрея Шевченко.
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Почему Шевченко отказал Азербайджану
Представитель федерации получил задачу связаться с обладателем "Золотого мяча" 2004 года и узнать его требования относительно контракта. Однако на звонок из Баку Андрей Николаевич ответил отказом.
Шевченко сообщил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. Пока он планирует стать президентом УАФ и все его мысли связаны с работой на новой должности.
Шевченко по пути к президентству УАФ
- Напомним, что последним местом работы Андрея Шевченко была итальянская Дженоа. Бывший наставник сборной Украины возглавил "грифонов" в разгар сезона и при сложном турнирном положении.
- Несмотря на все попытки тренерскому штабу Шевченко не удалось исправить ситуацию. 15 января 2022 года его уволили с должности.
- Шевченко имел несколько вариантов продолжения тренерской карьеры, в частности, его приглашали в сборную Польши. Однако он не мог во время войны сосредоточиться на этой работе.
- В настоящее время Шевченко является послом благотворительной платформы United24. В сентябре 2023 года Андрей Николаевич стал советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам спорта
- Вскоре Шевченко изберут президентом УАФ. На эту должность он идет на безальтернативной основе. Выборы пройдут 25 января 2024 года в Доме футбола.