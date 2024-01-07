У грудні минулого року керівництво федерації футболу Азербайджану попрощалося з італійцем Джанні Де Б'язі, який працював з національною збірною. На посаді головного тренера вони хотіли бачити Андрія Шевченка.

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Чому Шевченко відмовив Азербайджану

Представник федерації отримав завдання зв'язатися з володарем "Золотого м'яча" 2004 та дізнатися його вимоги щодо контракту. Однак на дзвінок з Баку Андрій Миколайович відповів відмовою.

Шевченко повідомив, що не збирається повертатися до тренерської діяльності. Наразі він планує стати президентом УАФ і всі його думки пов'язані з роботою на новій посаді.

Шевченко на шляху до президентства УАФ