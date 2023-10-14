Бывший главный тренер сборной Украины, который является послом платформы UNITED24, в очередной раз обратился к мировому сообществу. Андрей Шевченко напомнил Европе и США, что война России в Украине продолжается, хотя мир немного устал от нее и начал откладывать ее на второй план.

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Шевченко: Украинский народ не кажется, потому что наша страна – это наша жизнь, наше будущее

Футбольный наставник назвал нынешний момент критическим, но украинский народ не сдается даже в такой сложный период. Обладатель "Золотого мяча" попросил мир увеличить свою помощь его родной стране, которую каждый день разрушает и убивает враг.

Также Андрей Николаевич заверил, что футбол может являться важным рычагом в объединении людей вокруг войны в Украине.

К сожалению, война продолжается, момент критический. Украинский народ не кажется, потому что наша страна – это наша жизнь, наше будущее. Ты нам нужен западный мир. Спорт может помочь, футбол обладает огромной силой объединять людей. В Украине спорт делает много сейчас, и еще многое будет делать в будущем,

– заявил Шевченко.

Посол UNITED24 рассказал, что хочет помочь украинцам, которые постепенно возвращаются в родные дома, хотя Россия продолжает разрушать города, в которых даже сложно представить жизнь.

Шевченко приезжал в Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия "русского мира". Андрей Николаевич рассказал о разбитом стадионе у своего города, несмотря на разрушения местные дети играли в футбол.

Легенда футбола назвал устрашающие цифры, которые должны мир на вектор помощи украинскому народу.

Идея отстроить этот стадион – это способ помочь людям и детям. Спорт – это момент отвлечения, развлечения, способ забыть о войне. К сожалению, цифры пугают, потому что многие дети были депортированы из Украины, некоторые убиты и более 3000 ранены. Некоторые даже изнасилованы. Моя работа – помочь и сделать что-то для них. Изменяя вещи и жизнь многих украинских детей,

– добавил футбольный тренер.

Шевченко стал тем лицом, которое из-за своей большой репутации, которое доносит миру правду о войне в его родной стране. А тренерская карьера пока подождет.

Недавно наставник стал внештатным советником самого Владимира Зеленского. После такого назначения Шевченко анонсировал новый благотворительный матч в поддержку Украины.