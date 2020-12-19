Шевченко объяснил, почему не вызвал в сборную Украины лидера Динамо
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл причины, по которым на последние сборы команды не вызывался полузащитник Динамо Виталий Буяльский.
Буяльский на данный момент не выдерживает конкуренции в сборной Украины. Об этом Шевченко рассказал в интервью "Денисов Time".
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У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но на данный момент конкуренцию надо выигрывать.
"Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", – отметил Андрей Шевченко.
Карьера Буяльского в сборной Украины
- Последний раз в футболке национальной команды Буяльский выходил на поле в ноябре 2019 года в товарищеском матче с Эстонией (1:0).
- Всего на счету Буяльского восемь матчей в составе сборной Украины.
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