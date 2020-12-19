Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл причины, по которым на последние сборы команды не вызывался полузащитник Динамо Виталий Буяльский.

Буяльский на данный момент не выдерживает конкуренции в сборной Украины. Об этом Шевченко рассказал в интервью "Денисов Time".

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У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но на данный момент конкуренцию надо выигрывать.

"Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", – отметил Андрей Шевченко.

Карьера Буяльского в сборной Украины