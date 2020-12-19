Шевченко пояснив, чому не викликав до збірної України лідера Динамо
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розкрив причини, за якими на останні збори команди не викликався півзахисник Динамо Віталій Буяльський.
Буяльський на даний момент не витримує конкуренції в збірній України. Про це Шевченко розповів в інтерв'ю "Денисов Time".
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У нас велика конкуренція в середині поля. Буяльський знаходиться в обоймі, ми завжди за ним стежимо. У нього багато позитивних якостей, які ми помічаємо і виділяємо. Але на даний момент конкуренцію треба вигравати.
"Він проводив хороші матчі, ми завжди їм задоволені. він дуже серйозний хлопець, завжди з бажанням приїжджає. Але я як головний тренер повинен робити вибір", – зазначив Андрій Шевченко.
Кар'єра Буяльського у збірній України
- Останній раз в футболці національної команди Буяльський виходив на поле в листопаді 2019 року в товариському матчі з Естонією (1:0).
- Всього на рахунку Буяльського вісім матчів у складі збірної України.
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