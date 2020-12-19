Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розкрив причини, за якими на останні збори команди не викликався півзахисник Динамо Віталій Буяльський.

Буяльський на даний момент не витримує конкуренції в збірній України. Про це Шевченко розповів в інтерв'ю "Денисов Time".

Дивіться також Шевченко оцінив результати жеребкування кваліфікації ЧС-2022 та календар збірної України

У нас велика конкуренція в середині поля. Буяльський знаходиться в обоймі, ми завжди за ним стежимо. У нього багато позитивних якостей, які ми помічаємо і виділяємо. Але на даний момент конкуренцію треба вигравати.

"Він проводив хороші матчі, ми завжди їм задоволені. він дуже серйозний хлопець, завжди з бажанням приїжджає. Але я як головний тренер повинен робити вибір", – зазначив Андрій Шевченко.

Кар'єра Буяльського у збірній України