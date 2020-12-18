В марте 2021 года сборная Украины по футболу начнет отбор на Чемпионат мира 2022 года. Главный наставник команды Андрей Шевченко оценил соперников и календарь матчей.

Напомним, сборная Украины в отборе сыграет против сборных Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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"Сама система отбора на чемпионат мира сложнее, чем на Евро. Меньше команд, которые попадают туда. Мы были во второй корзине во время жеребьевки, и понимали, что попадется очень сильная команда. Кроме того, к нам добавились две хорошие команды, которые на данный момент находятся на подъеме. Хочу отметить Финляндию. Эта команда очень сильно прибавила за последние несколько лет. Босния и Герцеговина – равная команда с хорошими исполнителями. Из четвертой корзины это была сильнейшая команда. Я вообще не понимаю, как они там оказались. Казахстан – тоже не подарок", – заявил Шевченко в комментарии каналу "Футбол".

Первый матч состоится уже 24 марта против Франции на выезде. Далее команда сыграет два домашних матча – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Обе игры состоятся во Львове.

"Первый матч против Франции? Считаю, что календарь для нас благоприятный, несмотря на то, что мы начинаем матчем с французами. Следующие два матча мы сыграем во Львове. Это очень удобный для нас стадион", – подытожил Шевченко.



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ - 2022 / Иллюстрация 24 канала