Шевченко не собирается восстанавливать тренерскую карьеру, пока не закончится война

В мае Андрей Шевченко стал первым послом благотворительной платформы United24. Теперь его миссия – рассказывать миру о том, что происходит в Украине.

Шевченко не планирует восстанавливать тренерскую карьеру

Пресс-аташе Шевченко Николай Васильков заявил, что украинский тренер не собирается возобновлять карьеру, пока не закончится война. По его словам, все усилия специалиста направлены на содействие Украине.

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Я с ним разговаривал и насколько понял, пока идет война, он вообще не планирует восстанавливать карьеру тренера. По крайней мере, пока идут активные боевые действия. Он говорит, что все усилия бросит на то, чтобы использовать свое имя и влияние, чтобы помочь Украине и привлечь как можно больше средств.

– сказал Васильков.

Тренерская карьера Шевченко

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Работа в национальной команде стала первой для Шевченко – до этого он не работал тренером.

С легендарным футболистом сборная Украины провела два полноценных отбора – на чемпионат мира-2018 (третье место) и на Евро-2020 (победа в группе). А также начал с командой отбор на чемпионат мира-2022.

Под руководством Шевченко сборная Украины выступила на чемпионате Европы. А также добилась наилучшего результата – выход в плей-офф и участие в четвертьфинале.

1 августа специалист сообщил, что его контракт с "сине-желтыми" закончился.

Шевченко возглавил итальянскую Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьих и одна победа.

15 января Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа. О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило.

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