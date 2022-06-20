Шевченко: Мы организовали зум с членами футбольной сборной врачей Украины

19 июня – День медицинского работника Украины 2022. Шевченко нашел возможность лично поздравить украинских врачей.

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"Сегодня (19 июня – 24 канал) в Украине празднуют День медицинского работника. Я подумал, что лучшее, что могу сделать – лично поздравить медиков с их профессиональным днем ​​и поблагодарить за их работу. Поэтому вместе с Ярославой Гресь и UNITED24 мы организовали зум с членами футбольной сборной врачей Украины", – отметил бывший тренер сборной Украины.

По словам Шевченко, на виртуальной встрече присутствовали медики, работающие в военных госпиталях и прифронтовых больницах.

Кто-то вышел в зум из прифронтовых больниц, кто-то из детских, кто-то из военных госпиталей. Чрезвычайные люди. Они не только ежедневно спасают жизнь, но и умудряются параллельно организовывать благотворительные ветеранские чемпионаты среди врачей.

– подчеркнул Шевченко.

"Участники зума благодарили за встречу, а я думал только об одном – что еще сделать, чтобы помочь украинским медикам во время наибольшего испытания в жизни Украины. Будем работать, будем искать средства, будем делать благотворительные инвенты. Все, чтобы приблизить нашу победу", – добавил специалист.



Шевченко лично пообщался с украинскими медиками / Фото из инстаграмма экс-тренера "сине-желтых"

Шевченко помогает Украине приблизить победу