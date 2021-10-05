Шевченко в Милане не будет

Андрей Шевченко неоднократно заявлял, что готов поработать на клубном уровне. 45-летний наставник хотел бы возглавить Милан, за который ранее успешно выступал в роли футболиста.

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Однако в ближайшие годы его мечта не воплотится в реальность. Руководство итальянского клуба хочет продлить соглашение с нынешним тренером команды Стефано Пиоли. Милан не хочет терять 55-летнего специалиста, контракт которого рассчитан до конца этого сезона.

Милан под руководством Пиоли проводит один из лучших стартов нового сезона. За 7 туров команда набрала 19 очков – почти максимум. Подопечные Пиоли повторили рекордный старт сезона-2003/2004, когда цвета команды еще в статусе игрока защищал сам Шевченко.

В том сезоне уже бывший тренер сборной Украины отыграл за "россонери" 45 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 29 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что 45-летний украинский тренер может возглавить шотландский Селтик. Но все пока остается лишь на уровне слухов. Сейчас Шевченко, который 29 сентября отпраздновал свое 45-летие, находится в раздумьях и не спешит с работой. Легенда футбола недавно принял участие в престижном турнире по гольфу, который состоялся в Шотландии. Одним из соперников тренера стал Владимир Кличко.

Последним местом работы Андрея Николаевича была как раз работа в сборной Украины. Но в последний день лета дороги Шевченко и "сине-желтых" разошлись. У тренера завершилась сделка.