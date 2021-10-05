Шевченка у Мілані не буде

Андрій Шевченко неодноразово заявляв, що готовий попрацювати на клубному рівні. 45-річний наставник хотів би очолити Мілан, за який раніше успішно виступав у ролі футболіста.

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Однак у найближчі роки його мрія не втілиться в реальність. Керівництво італійського клубу хоче продовжити угоду з нинішнім тренером команди Стефано Піолі. Мілан не хоче втрачати 55-річного спеціаліста, контракт якого розрахований до кінця цього сезону.

Мілан під керівництвом Піолі проводить один із найкращих стартів нового сезону. За 7 турів команда набрала 19 очок – майже максимум. Підопічні Піолі повторили рекордний старт сезону-2003/2004, коли кольори команди ще в статусі гравця захищав сам Шевченко.

У тому сезоні вже колишній тренер збірної України відіграв за "россонері" 45 поєдинків в усіх турнірах, у яких наколотив 29 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що 45-річний український тренер може очолити шотландський Селтік. Але усе поки залишається лише на рівні чуток. Наразі Шевченко, який 29 вересня відсвяткував своє 45-річчя, перебуває у роздумах та не поспішає з роботою. Легенда футболу нещодавно взяв участь у престижному турнірі з гольфу, який відбувся у Шотландії. Одним із суперників тренера став Володимир Кличко.