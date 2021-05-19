Дела в расположении сборной Украины

Сейчас национальная команда тренируется не в полном составе. В сборной Андрея Шевченко отсутствуют легионеры и несколько футболистов, которые пропускают сбор из-за повреждения.

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До матча с Бахрейном главный наставник сборной Украины не собирается делать никаких кадровых изменений. В первом контрольном спарринге сыграют те игроки, которые находятся в расположении.

После поединка футболисты получат четыре дня для отдыха и восстановления. За это время тренерский штаб будет решать судьбу травмированных Виктора Коваленко, Игоря Харатина и Евгения Коноплянки. Все перечисленные могут присоединиться к команде на втором тренировочном сборе.

Поединок против Бахрейна состоится со зрителями. Болельщики уже могут купить билеты на сайте ticketsbox.com. Продажа пропусков на матч в кассах стадиона не предвидится. Цена билетов: от 50 до 350 гривен.

Всего подопечных Андрея Николаевича ждет три спарринга. Кроме Бахрейна наши ребят сыграют против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Поединок против Северной Ирландии может состояться в Днепре, хотя сборная Украины базируется в Харькове.