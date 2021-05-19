Украинская ассоциация футбола в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина – Бахрейн.

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Как приобрести билеты

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com продажи билетов в кассах стадиона не предвидится. Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место жительства всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты, на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно). Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место. Цена билетов: от 50 до 350 грн.