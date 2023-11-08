Самый легкий вопрос – Шевченко назвал лучшего партнера из Украины, с которым играл в одной команде

Андрей Шевченко на протяжении своей феноменальной карьеры играл почти со всеми лучшими украинскими футболистами своего поколения. Но одного из них он выделяет больше всего.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко ответил на вопросы болельщиков. Одна из интересовавшей их тем – кого он считает сильнейшим земляком, с которым играл за одну команду.

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Шевченко назвал сильнейшего украинского футболиста, с которым выходил на футбольное поле

Бывшему нападающему Динамо, Милана и Челси не пришлось долго думать. Он без колебаний назвал игрока, с которым создавал один из сильнейших атакующих дуэтов Европы.

Самый простой вопрос, который вы мне могли задать: Сергей Ребров. Без всяких сомнений,

– заявил Шевченко.

Отметим, что бывший и нынешний тренеры сборной Украины в статусе игроков 193 раза вместе выходили на футбольное поле в составе Динамо и сборной Украины. Они оба входят в топ-5 лучших бомбардиров этих команд в истории.