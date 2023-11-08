Легенда українського футболу Андрій Шевченко відповів на запитання вболівальників. Одна з тем, яка їх цікавила – кого він вважає найсильнішим земляком, із яким грав за одну команду.

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Шевченко назвав найсильнішого українського футболіста, з яким виходив на футбольне поле

Колишньому нападнику Динамо, Мілана та Челсі не довелося довго думати. Він без вагань назвав гравця, з яким створював один із найсильніших атакувальних дуетів Європи.

Найпростіше питання, яке ви мені могли поставити: Сергій Ребров. Без жодних сумнівів,

– заявив Шевченко.

Зазначимо, що колишній та чинний тренери збірної України у статусі гравців 193 рази разом виходили на футбольне поле у складі Динамо та збірної України. Вони обидва входять у топ-5 найкращих бомбардирів цих команд в історії.

Цікаво. Нещодавно грізний дует знову вийшов разом на поле після 25-річної паузи. Це сталося у благодійному матчі Game4Ukraine, у якому збирали кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області.