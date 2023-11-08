Легенда украинского футбола Андрей Шевченко ответил на вопросы болельщиков. Одна из интересовавшей их тем – кого он считает сильнейшим земляком, с которым играл за одну команду.
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Шевченко назвал сильнейшего украинского футболиста, с которым выходил на футбольное поле
Бывшему нападающему Динамо, Милана и Челси не пришлось долго думать. Он без колебаний назвал игрока, с которым создавал один из сильнейших атакующих дуэтов Европы.
Самый простой вопрос, который вы мне могли задать: Сергей Ребров. Без всяких сомнений,
– заявил Шевченко.
Отметим, что бывший и нынешний тренеры сборной Украины в статусе игроков 193 раза вместе выходили на футбольное поле в составе Динамо и сборной Украины. Они оба входят в топ-5 лучших бомбардиров этих команд в истории.