Легенда украинского футбола Андрей Шевченко ответил на вопросы болельщиков. Одна из интересовавшей их тем – кого он считает сильнейшим земляком, с которым играл за одну команду.

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Шевченко назвал сильнейшего украинского футболиста, с которым выходил на футбольное поле

Бывшему нападающему Динамо, Милана и Челси не пришлось долго думать. Он без колебаний назвал игрока, с которым создавал один из сильнейших атакующих дуэтов Европы.

Самый простой вопрос, который вы мне могли задать: Сергей Ребров. Без всяких сомнений,

– заявил Шевченко.

Отметим, что бывший и нынешний тренеры сборной Украины в статусе игроков 193 раза вместе выходили на футбольное поле в составе Динамо и сборной Украины. Они оба входят в топ-5 лучших бомбардиров этих команд в истории.

Интересно. Недавно грозный дуэт снова вышел вместе на поле после 25-летней паузы. Это произошло в благотворительном матче Game4Ukraine, в котором собирали средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.