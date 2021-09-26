Шевченко и Кличко горячо поддержали Усика в победном бою с Джошуа в Лондоне: видео
Источник:инстаграм Виталия Кличко
Александр Усик не остался без поддержки в Лондоне. Поединок с Джошуа посетили звезды украинского спорта – Виталий Кличко и Андрей Шевченко.
Украинская поддержка в Лондоне
Виталий Кличко и Андрей Шевченко посетили раздевалку Александра Усика после победы над Энтони Джошуа. Кличко-старший выложил видео на своей странице в инстаграме. На ролике он вместе с бывшим наставником сборной Украины поделились эмоциями после боя.
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Виталий отметил, что их волнения были ненапрасными. Победа осталась за Украиной. Тогда к ним присоединился сам триумфатор противостояния. Легенды украинского и мирового спорта в прекрасном настроении.Кличко коротко подписал видео: "Поздравляем чемпиона! Пояса возвращаются в Украину".
Отметим, что во время трансляции боя можно было увидеть, что с трибун за Усика болела другая украинская звезда спорта по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Гимнастка не сдерживала эмоций, держа в руках украинский флаг.
Видео из раздевалки Усика
После поединка Кличко назвал этот бой самым сложным в карьере Усика. Об этом он написал в фейсбуке.
Друзья! Поздравляю Александра Усика, который получил четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе! Это был самый сложный поединок в карьере Александра. И он вырвал победу в последних раундах, вернув пояса в Украине. Слава Украине!
– поздравил Виталий Кличко.
Триумф нового украинского короля ринга
- Бой с Энтони продлился все 12 раундов. Британец едва не побывал в нокауте, но своевременный гонг об окончании поединка спас Джошуа.
- Усик доминировал на ринге, это отметили абсолютно все судьи, которые отдали победу украинцу.
- Александр возвращает в Украину чемпионские пояса, которые до этого принадлежали британскому боксеру. Усик не только победил, но и отомстил Энтони за поражение Владимира Кличко в 2017 году. Тот поединок отправил Кличко-младшего на пенсию.
- После боя Александр поблагодарил всех за поддержку. А вот Джошуа заявил, что соперник с Украины ничем его не удивил.