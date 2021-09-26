Шевченко и Кличко горячо поддержали Усика в победном бою с Джошуа в Лондоне: видео

Александр Усик не остался без поддержки в Лондоне. Поединок с Джошуа посетили звезды украинского спорта – Виталий Кличко и Андрей Шевченко.

Украинская поддержка в Лондоне

Виталий Кличко и Андрей Шевченко посетили раздевалку Александра Усика после победы над Энтони Джошуа. Кличко-старший выложил видео на своей странице в инстаграме. На ролике он вместе с бывшим наставником сборной Украины поделились эмоциями после боя.

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Виталий отметил, что их волнения были ненапрасными. Победа осталась за Украиной. Тогда к ним присоединился сам триумфатор противостояния. Легенды украинского и мирового спорта в прекрасном настроении.

Кличко коротко подписал видео: "Поздравляем чемпиона! Пояса возвращаются в Украину".

Отметим, что во время трансляции боя можно было увидеть, что с трибун за Усика болела другая украинская звезда спорта по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Гимнастка не сдерживала эмоций, держа в руках украинский флаг.

Видео из раздевалки Усика

После поединка Кличко назвал этот бой самым сложным в карьере Усика. Об этом он написал в фейсбуке.

Друзья! Поздравляю Александра Усика, который получил четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе! Это был самый сложный поединок в карьере Александра. И он вырвал победу в последних раундах, вернув пояса в Украине. Слава Украине!

– поздравил Виталий Кличко.

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