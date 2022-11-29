О сборе средств на закупку генераторов заявили сразу шесть послов фандрейзинговой платформы United24. Это бывший футболист и тренер Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу Александр Усик, теннисистка Элина Свитолина, астронавт Скотт Келли, актер Лиев Шрайбер и историк Тимоти Снайдер

В то же время Президента Украинской ассоциации футбола Павелко отправили под арест

Для популяризации сбора Келли вместе с Шевченко и Усиком приняли участие в съемках видеороликов, проходивших в вечернем неосвещенном Киеве.

Андрей Шевченко после этого во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что впервые в жизни увидел главный стадион страны НСК "Олимпийский" без фонарей.

"Даже в темноте "Олимпийский" прекрасен. Уверен, что скоро он снова наполнится болельщиками. А сегодня, прежде всего, должны возвращать свет туда, где он действительно спасает жизнь, – в больнице по всей Украине", – заявил по этому поводу Андрей Шевченко.