На встрече с Владимиром Зеленским в Киеве были футболист Андрей Шевченко, боксер Александр Усик, а с помощью видеосвязи присоединилась теннисистка Элина Свитолина. Также в Киеве присутствовал американский астронавт Скотт Келли, а онлайн – американский актер Лиев Шрайбер и историк Тимоти Снайдер.

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Участники встречи обсудили запуск фандрейзинга на генераторы больниц. Их требуется более 1000 единиц. Сейчас из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков.

27 ноября был записан ролик с участием Андрея Шевченко, Александра Усика и Скотта Келли, демонстрирующего знаковые места Киева в условиях отключения электроэнергии.

Андрей Шевченко рассказал, что впервые в жизни видел главный стадион страны – НСК "Олимпийский" – в полной темноте.

"Но после тьмы всегда наступает свет. Украинский народ несокрушимый, мы преодолеем все вызовы и победим", – убежден он.

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Теннисистка Элина Свитолина поделилась планами проведения благотворительного вечера, одной из ключевых целей которого будет сбор на генераторы.

Со своей стороны Александр Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Затем неизвестный покупатель попросил подарить эту вещь Президенту Украины.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе отметил, что важно сегодня поддержание внимания к Украине и понимание того, что на территории нашей страны продолжается полномасштабная война.