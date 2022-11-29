Про збір коштів на закупівлю генераторів заявили одразу шість амбасадорів фандрейзингової платформи United24. Це колишній футболіст та тренер Андрій Шевченко, чемпіон світу з боксу Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна, астронавт Скотт Келлі, актор Лієв Шрайбер та історик Тімоті Снайдер

Водночас Президента Української асоціації футболу Павелка відправили під арешт

Для популяризації збору Келлі разом із Шевченком та Усиком взяли участь у зйомках відеороликів, які проходили у вечірньому неосвітленому Києві.

Андрій Шевченко після цього під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським розповів, що вперше в житті побачив головний стадіон країни НСК "Олімпійський" без жодного ліхтаря.

"Навіть у темряві "Олімпійський" прекрасний. Впевнений, що скоро він знову наповниться вболівальниками. А сьогодні передусім маємо повертати світло туди, де воно дійсно рятує життя, – у лікарні по всій Україні", – заявив з цього приводу Андрій Шевченко.