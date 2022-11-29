Печерский районный суд назначил меру пресечения Андрею Павелко арест на два месяца – до 22 января 2023 года.

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Правда, он может выйти под залог. Его сумма 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Стоит отметить, что в суд, где избирали меру пресечения Андрею Павелко, прибыло немало известных в прошлом футболистов – Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демяненко. Правда Демьяненко и Михайличенко являются первыми вице-президентами УАФ, как и Алан Плиев, который тоже прибыл в зал суда.

Напомним, что такую же меру пресечения и сумму залога за день до этого этот же суд назначил и для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

Напомним, правоохранители расследуют коррупционные злоупотребления УАФ под руководством Андрея Павелко. Президента УАФ подозревают в "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц".