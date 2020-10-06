Главный тренер сборной Украины может вызвать на ближайшие матчи команды двух игроков.

Андрей Николаевич уже пообщался на эту тему с хавбеком АЕКа Евгением Шаховым и форвардом "Коньяспора" Артемом Кравцом. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

Смотрите также: Сборная Украины потеряла 12 футболистов: кого не будет и кто попал в заявку

На данный момент все упирается в соблюдение медпротокола. Если футболисты в кратчайшие сроки успеют сдать тесты на коронавирус в лицензированных УЕФА лабораториях и получить отрицательные результаты, то смогут оказаться в заявке на матч Франции, который состоится 7 октября.

Кадровая катастрофа в сборной Украины

Положительные тесты на коронавирус были выявлены у двух игроков "Шахтера" – голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Такая неприятная информация заставила главного наставника сборной Украины Андрея Шевченко сделать замены.

44-летний наставник вызвал в национальную команду опытного голкипера "Александрии" Юрия Панькива, хавбека "Динамо" Владимира Шепелева и полузащитника "Гента" Романа Безуса, которые ранее уже получали вызов в главную команду страны.

Кравец и Шахов в сборной

31-летний Кравец последний раз выходил на поле в составе национальной команды в июне 2019 года, а 29-летний Шахов – в ноябре того же года.