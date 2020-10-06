Шевченко хочет вызвать в сборную Украины двух опытных игроков
Главный тренер сборной Украины может вызвать на ближайшие матчи команды двух игроков.
Андрей Николаевич уже пообщался на эту тему с хавбеком АЕКа Евгением Шаховым и форвардом "Коньяспора" Артемом Кравцом. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.
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На данный момент все упирается в соблюдение медпротокола. Если футболисты в кратчайшие сроки успеют сдать тесты на коронавирус в лицензированных УЕФА лабораториях и получить отрицательные результаты, то смогут оказаться в заявке на матч Франции, который состоится 7 октября.
Кадровая катастрофа в сборной Украины
Положительные тесты на коронавирус были выявлены у двух игроков "Шахтера" – голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Такая неприятная информация заставила главного наставника сборной Украины Андрея Шевченко сделать замены.
44-летний наставник вызвал в национальную команду опытного голкипера "Александрии" Юрия Панькива, хавбека "Динамо" Владимира Шепелева и полузащитника "Гента" Романа Безуса, которые ранее уже получали вызов в главную команду страны.
Кравец и Шахов в сборной
31-летний Кравец последний раз выходил на поле в составе национальной команды в июне 2019 года, а 29-летний Шахов – в ноябре того же года.