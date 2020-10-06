Головний тренер збірної України може довикликати на найближчі матчі команди двох гравців.

Андрій Миколайович уже поспілкувався на цю тему з хавбеком АЕКа Євгеном Шаховим і форвардом "Коньяспора" Артемом Кравцем. Про це повідомляє український журналіст Ігор Циганик.

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На даний момент все впирається в дотримання медпротоколу. Якщо футболісти в найкоротші терміни встигнуть здати тести на коронавірус в ліцензованих УЄФА лабораторіях і отримати негативні результати, то зможуть опинитися в заявці на матч Франції, який відбудеться 7 жовтня.

Кадрова катастрофа у збірній України

Позитивні тести на коронавірус були виявлені у двох гравців "Шахтаря" – голкіпера Андрія П'ятова та півзахисника Тараса Степаненка. Така неприємна інформація змусила головного наставника збірної України Андрія Шевченка зробити заміни.

44-річний наставник довикликав в національну команду досвідченого голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа, хавбека "Динамо" Володимира Шепелєва і півзахисника "Генту" Романа Безуса, які раніше вже отримували виклик у головну команду країни.

Кравець та Шахов у збірній

31-річний Кравець останній раз виходив на поле у складі національної команди в червні 2019 року, а 29-річний Шахов – в листопаді того ж року.