Положительные тесты на коронавирус были обнаружены у двух игроков "Шахтера" - голкипера Пятова и полузащитника Степаненко. Такая неприятная информация заставила главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко немного поломать себе голову, кого вызвать вместо двух ключевых футболистов. В расположение сборной вместо них приедут голкипер Панькив и полузащитник Шепелев.

Из-за этого другие игроки дончан также не помогут главной команде страны в ближайшем матче против сборной Франции. Команда Шевченко сыграет товарищеский матч уже 7 октября. Неизвестно, смогут ли игроки "горняков" сыграть в важных матчах в Лиге Наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября), сообщает УАФ.

Кстати Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Десны" Коноплю

Изменения в составе сборной Украины

Андрею Шевченко пришлось хорошо подумать, кого же вызвать в сборную вместо Пятова и Степаненко, которые являются основными игроками сборной Украины.

44-летний наставник вызвал в национальную команду опытного голкипера "Александрии" Юрия Панькива и хавбека "Динамо" Владимира Шепелева, которые еще ранее получали вызов в главную команду страны.

В понедельник, 5 октября, сборная Украины берет курс в Париж. Их самолет вылетает из столицы Украины в 11 часов утра.

Игроки "Шахтера" точно полетят. Они дважды пройдут повторные тесты на коронавирус. К команде в столице Франции присоединятся украинские легионеры.

Добавим, что после матча "Десна" – "Шахтер" пресс-служба "горняков" сообщила, что тесты Степаненко и Пятова показали положительный результат.

Кто из игроков "Шахтера" был вызван в сборную Украины

Андрей Пятов

Николай Матвиенко

Сергей Кривцов

Сергей Болбат

Тарас Степаненко

Марлос

Виктор Коваленко

Жуниор Мораес

Андрей Шевченко также візвал в сборную Украины защитника Юхима Коноплю, для которого этот вызов является дебютным в ряды главной команды страны. Команде Шевченко не помогут Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Оба футболиста пропустят матчи сборной из-за травмы.