Шевченко еще достигнет своего, – Коваленко об отставке украинца из Дженоа
Источник:FootballHub
Полузащитник Специи Виктор Коваленко поделился мнением об уходе Андрея Шевченко из Дженоа. Он уверен, что у украинского тренера еще все впереди.
Коваленко рассказал о связи с Шевченко
По словам Коваленко, Шевченко в Дженоа испытывал большое давление. Ведь болельщики потребовали хороших результатов от команды.
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"Шевченко? Я не могу судить. Я общался после игры с Дженоа с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской скамейке. Общался с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него", – сказал футболист.
Виктор убежден, что Шевченко еще удастся заявить о себе, как тренер.
Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная, бывают падения и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он достигнет своего,
– добавил Коваленко.
Шевченко больше не с Дженоа
- 15 января "грифоны" сообщили об увольнении Андрея Шевченко с должности главного тренера.
- Дженоа под руководством Шевченко одержала только одну победу в 11 матчах.
- Команда Шевченко потерпела шесть поражений в Серии А и еще трижды сыграла вничью.
- После увольнения украинца из Дженоа, в СМИ начали распространяться слухи о том, что бывший наставник сборной Украины может возглавить национальную команду Польши.
- Однако польская федерация футбола не смогла удовлетворить финансовые аппетиты Андрея Николаевича.
- Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересовано киевское Динамо.