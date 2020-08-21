Шевченко довызвал легионера в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины решил довызвать Богдана Михайличенко в сборную Украины.
Богдан Михайличенко, который летом перешел в бельгийский "Андерлехт", попал в расширенный список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций.
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Михайличенко стал 37-м футболистом, получившим вызов в сборную. Сколько из них останутся в расположении сборной во время подготовки к матчам – неизвестно. Уже в ближайшие дни наставник главной команды озвучит состав игроков, которые начнут работу на первом в этом году сборе сине-желтых, который начнется 26 августа в Харькове.
- Напомним, сборная Украины проведет два матча Лиги наций. 3 сентября "сине-желтые" сыграют против Швейцарии во Львове. А 6 сентября на выезде померяются силами со сборной Испании.
- Михайличенко летом стал игроком "Андерлехта". В первом же матче за бельгийский клуб защитник отметился забитым голом.