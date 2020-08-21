Главный тренер сборной Украины решил довызвать Богдана Михайличенко в сборную Украины.

Богдан Михайличенко, который летом перешел в бельгийский "Андерлехт", попал в расширенный список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций.

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Михайличенко стал 37-м футболистом, получившим вызов в сборную. Сколько из них останутся в расположении сборной во время подготовки к матчам – неизвестно. Уже в ближайшие дни наставник главной команды озвучит состав игроков, которые начнут работу на первом в этом году сборе сине-желтых, который начнется 26 августа в Харькове.