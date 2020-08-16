Украинский футболист Богдан Михайличенко удачно дебютировал в чемпионате Бельгии. Защитник "Андерлехта" забил гол в дебютном матче.

Во втором туре чемпионата Бельгии "Андерлехт" Михайличенко встретился с "Сент-Трюйденом". Об этом пишет 24 канал.

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После первого тайма "Андерлехт" побеждал со счетом 1:0. Гол в матче забил именно Михайличенко.

Украинец не встретил сопротивления соперников и прорвался в штрафную гостей, откуда и нанес точный удар.

Смотрите видео гола Михайличенко

Для украинского футболиста это дебютный матч в составе "Андерлехта". Богдан перешел в бельгийский клуб из "Зари" в летнее межсезонье.

Как завершился матч

"Андерлехт" отпраздновал первую в сезоне победу. После перерыва преимущество брюссельцев удвоил Димата.

Под занавес матча команды обменялись голами. У гостей отличился Балонго, а у "Андерлехта" – Тау.

Отметим, что в первом туре чемпионата Бельгии "Андерлехт" поделил очки с "Мехеленом". Также клуб украинца по итогам прошлого сезона не пробился в еврокубки.