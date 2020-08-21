Головний тренер збірної України вирішив довикликати Богдана Михайліченка до збірної України.

Богдан Михайліченко, який влітку перейшов до бельгійського "Андерлехта", потрапив у розширений список гравців, які готуватимуться до матчів ліги націй.

До теми: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі зі Швейцарією та Іспанією

Михайліченко став 37-м футболістом, який отримав виклик до збірної. Скільки з них залишаться в розташуванні збірної під час підготовки до матчів – невідомо. Уже найближчими днями наставник головної команди озвучить склад гравців, які розпочнуть роботу на першому цього року зборі синьо-жовтих, що розпочнеться 26 серпня в Харкові.