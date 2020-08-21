Шевченко довикликав легіонера до збірної України
Головний тренер збірної України вирішив довикликати Богдана Михайліченка до збірної України.
Богдан Михайліченко, який влітку перейшов до бельгійського "Андерлехта", потрапив у розширений список гравців, які готуватимуться до матчів ліги націй.
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Михайліченко став 37-м футболістом, який отримав виклик до збірної. Скільки з них залишаться в розташуванні збірної під час підготовки до матчів – невідомо. Уже найближчими днями наставник головної команди озвучить склад гравців, які розпочнуть роботу на першому цього року зборі синьо-жовтих, що розпочнеться 26 серпня в Харкові.
- Нагадаємо, збірна України проведе два матчі Ліги націй. 3 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Швейцарії у Львові. А 6 вересня на виїзді поміряються силами зі збірною Іспанії.
- Михайліченко влітку став гравцем "Андерлехта". У першому ж матчі за бельгійський клуб захисник відзначився забитим голом.