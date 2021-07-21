Алашкерт – Шериф 0:1

Гол: Энрике, 83

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Матч прошел под диктовку Шерифа. В первом тайме было мало голевых моментов, в основном соперники демонстрировали грубую игру, за что арбитр не раз доставал свисток.

Во втором тайме подопечные Вернидуба продолжили контролировать игру. Это принесло результат за семь минут до конца матча. Луваннор Энрике прорвался в штрафную и отправил мяч впритирку с левой штангой. Вратарь был бессилен.

В итоге, 1:0 и победа Шерифа. Команда Вернидуба делает весомую заявку на выход в следующий раунд квалификации.