Атлетик Бильбао – Динамо 1: 0

Гол: Уильямс, 77

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Киевляне минимально уступили Атлетику, который в прошлом сезоне чемпионата Испании занял только 10 место. Единственный гол в матче был забит на 77 минуте, когда баски провели контратаку левым флангом.

Футболисты из Бильбао перехватили мяч вблизи штрафной киевлян и буквально благодаря нескольким передачам вывели на ударную позицию Уильямса. Тот легко переиграл Георгия Бущана из пределов штрафной.

Капитан Динамо и наставник команды Мирча Луческу апеллировали к арбитру, мол, был офсайд. Да напрасно!

Заметим, что в этом матче сыграли "динамовские" сборники Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Илья Забарный и Сергей Сидорчук

Атлетик Бильбао – Динамо видео полного матча