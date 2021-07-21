Алашкерт – Шериф 0:1
Гол: Енріке, 83
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Матч пройшов під диктовку Шерифа. У першому таймі було мало гольових моментів, в основному суперники демонстрували грубу гру, за що арбітр не раз діставав свисток.
У другому таймі підопічні Вернидуба продовжили контролювати гру. Це принесло результат за сім хвилин до кінця матчу. Луваннор Енріке продерся у штрафну і відправив м'яч щільно з лівої штангою. Воротар був безсилий.
У підсумку, 1:0 і перемога Шерифа. Команда Вернидуба робить вагому заявку на вихід у наступний раунд кваліфікації.
- Переможець цього протистояння в третьому раунді зіграє з переможцем пари Кайрат – Црвєна Звєзда.