Алашкерт – Шериф 0:1

Гол: Енріке, 83

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Матч пройшов під диктовку Шерифа. У першому таймі було мало гольових моментів, в основному суперники демонстрували грубу гру, за що арбітр не раз діставав свисток.

У другому таймі підопічні Вернидуба продовжили контролювати гру. Це принесло результат за сім хвилин до кінця матчу. Луваннор Енріке продерся у штрафну і відправив м'яч щільно з лівої штангою. Воротар був безсилий.

У підсумку, 1:0 і перемога Шерифа. Команда Вернидуба робить вагому заявку на вихід у наступний раунд кваліфікації.