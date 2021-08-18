Шериф – Динамо 3:0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54.

С первых секунд встречи Шериф действовал вторым номером. Однако динамовцам в этот вечер вообще ничего не удавалось на футбольном поле. Такая игра логично вылилась в гол хозяев. На последней минуте первого тайма Траоре сместился в штрафную соперника и открыл счет – 1:0. Ассист в активе Кристиано.

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С таким минимальным преимуществом молдавского клуба команды ушли на перерыв. Довольно быстро хозяева удвоили преимущество. Красивую комбинацию разыграли подопечные Юрия Вернидуба, которая завершилась великолепным ударом в исполнении греческого хавбека Коловоса.

Шериф очень классно действовал в защите и ждал быстрые контратаки. И снова в игру вступил Траоре. Адам получил разрезную передачу от Луваннора и хладнокровно между ног голкиперу отправил мяч в сетку ворот – 3:0.

Команда Вернидуба создала сенсацию на домашнем стадионе. Шериф уже одной ногой в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ответный матч против Динамо состоится 25 августа в Хорватии.