Шериф – Динамо 3:0

Голи: Траоре, 45, 80, Коловос, 54.

З перших секунд зустрічі Шериф діяв другим номером. Однак динамівцям цього вечора взагалі нічого не вдавалось на футбольному полі. Така гра логічно вилилась у гол господарів. На останній хвилині першого тайму Траоре змістився у штрафний суперника та відкрив рахунок – 1:0. Асист в активі Крістіано.

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Із такою мінімальною перевагою молдовського клубу команди пішли на перерву. Досить швидко господарі подвоїли перевагу. Красиву комбінацію розіграли підопічні Юрія Вернидуба, яка завершилась чудовим ударом у виконанні грецького хавбека Коловоса.

Шериф дуже класно діяв у захисті та чекав на швидкі контратаки. І знову у гру вступив Траоре. Адам отримав розрізну передачу від Луваннора та холоднокровно поміж ніг голкіперу відправив м'яч у сітку воріт – 3:0.

Команда Вернидуба створила сенсацію на домашньому стадіоні. Шериф вже однією ногою у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь проти Динамо відбудеться 25 серпня у Хорватії.