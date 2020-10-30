Английский "Манчестер сити" имеет возможность улучшить свою позицию в турнирной таблице. В субботу, 31 октября, команда украинца Александра Зинченко сыграет против аутсайдера АПЛ "Шеффилд Юнайтед".

В английской Премьер-лиге дела "Манчестер Сити" обстоят не лучшим образом. Команда аж на 13-м месте в турнирной таблице. "Горожане" за пять туров уже успели и проиграть и дважды сыграть вничью. А разница забитых и пропущенных голов составляет 8: 8.

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Однако тут стоит добавить, что команда сыграла на один матч меньше, чем конкуренты. И по потерянным очкам может быть и на пятом месте. Тогда до первого места останется лишь два очка.

Но побеждать надо в каждом матче. А со стабильностью в "МанСити" пока дела обстоят не очень.

Еще хуже дела у "Шеффилд Юнайтед". Команда проиграла пять из шести матчей в АПЛ, вылетела из Кубка Футбольной лиги. И лишь один раз сыграла вничью – против "Фулхэма". Поэтому такой соперник – достаточно удобный для "Манчестер Сити", чтобы набрать очередные три очка.

Такого же мнения придерживаются и букмекеры. "МанСити "в этом матче – явный фаворит, а "Шеффилд" – аутсайдер, несмотря на то, что играет дома. Поэтому на победу "Манчестер Сити" в букмекерской конторе Marathonbet выставили коэффициент 1,35. На то, что хозяевам поля удастся сделать сенсацию и победить, – 10,25. Даже ничья в матче маловероятна – коэффициент 6,05 на такой итог. На эту игру Marathonbet выставил нулевую маржу. Это значит, что здесь выше коэффициенты на итог матча.

Матч "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 31 октября. Начало матча в 14: 30.

Обе команды в этом сезоне АПЛ не отмечаются голевыми матчами (16 забитых голов в матчах "МанСити" и 12 – у "Шеффилда"). Но в этом матче все может быть иначе – коэффициент 1,50 на "тотал голов матча больше 2,5". В противовес – 2,52 на "тотал голов матча меньше 2,5".

Здесь стоит отметить, что у "Манчестер Сити" есть проблема с нападающими. Травмы получили Серхио Агуэро и Габриэль Жезус. Поэтому ожидать их выход в этом матче (а значит – и их голы) – не стоит. Поэтому задачу забивать голы букмекеры возлагают на Рахима Стерлинга – 1,85 на то, что он забьет гол в этом матче. Следующий в этом списке – Кевин Де Брюйне – 2,35.

Для болельщиков Александра Зинченко – можно поставить на его гол. Коэффициент на это – 7,50. Напомним, что в матче Лиги чемпионов против "Марселя" на выезде украинец вышел в старте и имел возможность забить. Но мяч попал в стойку.