Англійський "Манчестер сіті" має можливість покращити свою позицію в турнірній таблиці. У суботу, 31 жовтня, команда українця Олександра Зінченка зіграє проти аутсайдера АПЛ "Шеффілд Юнайтед".

В Англійській прем'єр-лізі справи а "Манчестер Сіті" йдуть не найкращим чином. Команда аж на 13-у місці в турнірній таблиці. "Містяни" за п'ять турів вже встигли й програти, і двічі зіграти внічию. А різниця забитих пропущених голів складає 8:8.

До теми: Чи відбере "Вест Хем" Ярмоленка очки у "Ліверпуля": прогноз букмекерів на матч АПЛ

Однак тут варто додати, то команда зіграла на один матч менше, аніж конкуренти. І за втраченими очками може бути й на п'ятому місці. Тоді до першого місця залишиться лише два очки.

Та перемагати треба в кожному матчі. А зі стабільністю в "МанСіті" поки справи йдуть не дуже.

Ще гірше справи – в "Шеффілд Юнайтед". Команда програла п'ять з шести матчів в АПЛ, вилетіла з Кубка футбольної ліги. І лише один раз зіграла внічию – проти "Фулхема". Тож такий суперник – доволі зручний для "Манчестер Сіті", щоб набрати чергові три очки.

Такої ж думки дотримуються і букмекери. "МанСіті" в цьому матчі – явний фаворит, а "Шеффілд" – аутсайдер, попри те, що грає вдома. Відтак на перемогу "Манчестер Сіті" в букмекерській конторі Marathonbet виставили коефіцієнт 1,35. На те, що господарям поля вдасться зробити сенсацію та перемогти – 10,25. Навіть нічия у матчі малоймовірна – коефіцієнт 6,05 на такий підсумок. На цю гру Marathonbet виставив нульову маржу. Це означає, що тут вищі коефіцієнти на підсумок матчу.

Матч "Шеффілд Юнайтед" – "Манчестер Сіті" відбудеться в суботу, 31 жовтня. Початок матчу о 14:30.

Обидві команди в цьому сезоні АПЛ не відзначаються гольовими поєдинками (16 забитих голів у матчах "МанСіті" та 12 – у "Шеффілда"). Та в цьому матчі все може бути інакше – коефіцієнт 1,50 на "тотал голів матчу більше 2,5". На противагу – 2,52 на "тотал голів матчу менше 2,5".

Тут варто відзначити, що в "Манчестер Сіті" є проблема з нападниками. Ушкодження отримали Серхіо Агуеро та Габріель Жезус. Тож очікувати їх вихід в цьому матчі (відтак – і їх голи) – не варто. Тому завдання забивати голи букмекери покладають на Рахіма Стерлінга – 1,85 на те, що він заб'є гол в цьому матчі. Наступний у цьому списку – Кевін Де Брюйне – 2,35.

Для вболівальників Олександра Зінченка – можна поставити і на його гол. Коефіцієнт на це – 7,50. Нагадаємо, що у матчі Ліги чемпіонів проти "Марселя" на виїзді українець вийшов у старті і мав можливість забити. Але м'яч влучив у стійку.