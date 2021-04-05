Яремчук, Безус и Пластун поспорят за звание лучшего игрока Гента
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун могут получить награду лучшего игрока бельгийского Гента в марте.
Источник:пресс-служба Гента
За награду борются 20 футболистов
Гент запустил голосование за лучшего игрока по итогам марта. На награду претендуют трое украинцев: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
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В марте все трое украинцев были результативными в составе Гента.
Роман Яремчук и Игорь Пластун забили по одному голу за бельгийский клуб. Роман Безус сделал одну результативную передачу.
Кроме трех украинцев, участие в голосовании принимают еще 17 игроков Гента.
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