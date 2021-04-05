Футболисты сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун могут получить награду лучшего игрока бельгийского Гента в марте.

За награду борются 20 футболистов

Гент запустил голосование за лучшего игрока по итогам марта. На награду претендуют трое украинцев: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Смотрите также Яремчук не забил пенальти – Гент проиграл ключевой матч Стандарду: видео

В марте все трое украинцев были результативными в составе Гента.

Роман Яремчук и Игорь Пластун забили по одному голу за бельгийский клуб. Роман Безус сделал одну результативную передачу.

Кроме трех украинцев, участие в голосовании принимают еще 17 игроков Гента.

Гент украинских футболистов проваливает сезон-2020/2021. В чемпионате Бельгии Гент сыграл 32 матча и находится на 10 месте. Команда не вылетит в низшую лигу, однако вряд ли поборется за еврокубки.