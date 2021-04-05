Украинец Роман Яремчук не забил пенальти за Гент в ворота Стандарда в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.

Стандард – Гент 2:1

Голы: Мулека, 66, Баликвиша, 77 – Кастро-Монтес, 43

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У форварда сборной Украины Романа Яремчука была отличная возможность пополнить счет забитым мячем за Гент. На 36-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота Стандарда. К мячу подошел Роман, но его удар по центру легко парировал вратарь.

Гент минимально выиграл первый тайм благодаря голу Алессио Кастро-Монтеса, но во втором тайме голы Джексона Мулеки и Мишеля-Анже Баликвиши принесли Стандарду победу.

Команда Яремчука и Безуса занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Бельгии. В следующем туре Гент 10 апреля сыграет с Шарлеруа.

В текущем сезоне Яремчук провел за Гент 26 матчей, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром клуба в сезоне.

Видео нереализованного пенальти Яремчука