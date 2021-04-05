Бельгійський Гент опублікував список претендентів на звання автора найкращого голу клубу в березні. У списку номінантів опинився український форвард Роман Яремчук.

Пресслужба Гента виділила м'яч українця у ворота Остенде, який у підсумку виявився переможним. Форвард збірної України тоді отримав пас із глибини та холоднокровно перекинув голкіпера. Дивіться також Яремчук не забив пенальті – Гент програв ключовий матч Стандарду: відео Претенденти на звання найкращого голу Гента в березні Загалом у поточному сезоні Яремчук демонструє результативну гру на клубному рівні. В його активі 18 голів та 5 результативних передач у 35 поєдинках за Гент.

Цікаво, що Роман, як і два інші українці – Ігор Пластун та Роман Безус – також претендують на звання найкращого гравця Гента у березні.