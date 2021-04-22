Журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что этот проигрыш стал для Владимира Шарана роковым.
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"Судьи – это отдельные комедианты сегодня. Ну, а насколько я знаю договоренности руководства и тренера Александрии, поскольку цель финала кубка не достигнута, в конце сезона в клубе закончится целая эпоха. Спасибо Владимиру Шарану, что из провинциалов в свое время слепил достойную команду", – написал он.
Карьера Шарана в Александрии: кратко
- 49-летний специалист тренировал Александрию с 2013 года. До этого он работал с ней с января 2010-го по декабрь 2011-го.
- Под руководством Шарана Александрия трижды пробивалась в еврокубки. В сезоне-2019/20 она выступала на групповом этапе Лиги Европы.