Журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что этот проигрыш стал для Владимира Шарана роковым.

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"Судьи – это отдельные комедианты сегодня. Ну, а насколько я знаю договоренности руководства и тренера Александрии, поскольку цель финала кубка не достигнута, в конце сезона в клубе закончится целая эпоха. Спасибо Владимиру Шарану, что из провинциалов в свое время слепил достойную команду", – написал он.

Карьера Шарана в Александрии: кратко

  • 49-летний специалист тренировал Александрию с 2013 года. До этого он работал с ней с января 2010-го по декабрь 2011-го.
  • Под руководством Шарана Александрия трижды пробивалась в еврокубки. В сезоне-2019/20 она выступала на групповом этапе Лиги Европы.