Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец официально покинул мостик Черноморца. Такое решение стало неожиданностью для футбольного сообщества.

Клуб сообщил такое неприятное известие 17 февраля. Контракт был расторгнут с согласия обеих сторон. Временно исполнять обязанности главного наставника Черноморца будет Алексей Антонов.

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Почему такое решение стало неожиданным? Черноморец выступает в Первой лиге Украины и после 16 туров занимает высокое третье место. Несмотря на хорошие результаты команды Сергей Ковалец неоднократно заявлял, что не против сменить клуб. В какой команде окажется опытный наставник пока неизвестно.

52-летний специалист даже года не пробыл в клубе. Ковалец возглавил одесский клуб 13 мая 2020 года, подписав 3-летнее соглашение. Команда под его руководством сыграла 27 матчей. Руководство Черноморца поблагодарило специалиста за проделанную работу.

В карьере Ковальца немалый опыт тренерства, но ни в одном клубе не получил серьезных результатов. Его самое большое достижение было на мостике Оболони, когда киевляне стали первой командой в мире, которая смогла выиграть у донецкого Шахтера на "Донбасс Арене" (0-1), это произошло в далеком 2011 году. Есть в его карьере и работа в молодежной сборной Украины, которую возглавил в конце 2012 года, где отработал почти четыре года.