Постараемся исправиться, – Шапаренко сделал обещание перед матчем Динамо против Бенфики

Во вторник, 23 августа, определится, будет ли представительство Украины в групповом раунде Лиги чемпионов двойным. Динамо сыграет ответный матч против Бенфики.

Шапаренко: Мы хотим показать достойную игру

Португальская Бенфика подходит ко второму поединку с комфортным преимуществом в два гола. Именно со счетом 0:2 закончился первый матч в польском Лодзи.

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Поэтому в ответном матче Динамо нужно забивать трижды. Два гола переведут игру в дополнительные 15-минутные тайма, но при условии, что киевляне не пропустят. Один из лидеров команды Николай Шапаренко поделился ожиданиями перед игрой. Полузащитник заверил, что они постараются взять реванш у "орлов".

Мы хотим показать достойную игру, соответствующую уровню Лиги чемпионов, конечно, мы будем агрессивны. Считаю, что в первом поединке мы показали хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Постараемся исправиться,

– сказал динамовцем.

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо начнется 23 августа в 22:00 по Киеву.

Напомним, что в этом поединке определится, будет ли Динамо играть в групповом раунде Лиги чемпионов или опустится в Лигу Европы.

Сохранить прописку в Лиге чемпионов будет очень сложно. "Бело-синие" подходят к этому матчу с кадровыми потерями. Главный тренер команды Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции рассказал, что встречу из-за травм пропустят Денис Попов и Виктор Цыганков.