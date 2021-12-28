Тренером Дениса Беринчика является Егор Голуб. В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Егор Голуб рассказал о возможности проведения чемпионского боя Беринчика. Но почему Ломаченко – самый тяжелый среди всех вероятных соперников, но этот бой вряд ли состоится.

Ломаченко невыгодно. Не забывайте, что профессиональный бокс – это не только титулы, но и заработок. Публике бой Ломаченко – Беринчик не будет интересен. Кто в Америке будет смотреть бой двух украинцев? Это здесь в Украине да! Тут был бы фурор, я думаю. Они могли бы стадион собрать,

– уверен Голуб.

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При этом фаворитом такого боя Голуб считает именно Ломаченко. Но не исключает, что и его подопечный может причинить создать своему сопернику.

"Шансы есть всегда. Как сказал Валерий Васильевич Лобановский, шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет", – отметил тренер.

Зато бой против австралийца Джорджа Камбососа, который отобрал чемпионский титул WBO в легком весе у Теофимо Лопеса, может быть организован.

"Хотелось, чтобы Денис получил свой шанс стать чемпионом мира. Возможно, нас и выберут. Недооценят и выберут", – отметил Голуб.

При этом шансы у Беринчика на такой бой выросли после того, как он защитил свой титул WBO International и закрепился на третьем месте в рейтинге.

Хотя, скорее всего, Камбосос будет защищать этот титул в бою против Ломаченко.

"Считаю Ломаченко лучшим легковесом вообще по его боксу, навыкам, мастерству. Если у Василия будет бой с Камбососом – Вася его в школу сводит. Как было у Усика с Гассиевым. Будет то же самое. То, что Камбосос умеет драться... Василий его легко перебоксирует и не будет принимать драку", – убежден Голуб.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа читайте вскоре в эксклюзивном интервью 24 каналу.