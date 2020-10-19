Всемирный боксерский совет (WBC) создает новую весовую категорию, будет средней между супертяжелым и первым тяжелым. В отличие от супертяжелого веса, этот дивизион будет иметь ограничения.

О том, что WBC создает новый боксерский дивизион, сообщил президент организации Маурисио Сулейман ресурса Boxing Social.

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Что известно о категории

Категория будет иметь весовое ограничение до 101,6 килограмма.

Она будет располагаться между первым тяжелым весом, который теперь будет иметь рамки от 79,5 кг до 86,2 кг (ранее было до 90,72 кг), и супертяжелым – более 101,6 кг.

Другие детали о новой категории будут разглашены в ноябре 2020 года. Название категории пока не разглашается.

NEW WEIGHT CLASS SET



️ Cruiserweight 190lbs

️ New division 224lbs

️ Heavyweight 224+



@wbcmoro confirms that the @WBCBoxing will unveil a new weight class starting in November.



https://t.co/Vr5Fq9ZjYC



#LomaLopez Odds: https://t.co/OBFSBPCLZe#Boxing pic.twitter.com/IVdj5js90B — Boxing Social (@boxing_social) October 17, 2020

Новый вес – шанс для Усика?

Слухи о том, что WBC создает новый боксерский дивизион, появились еще в начале осени.

Тогда британский экс-боксер Тони Белью, битый Александром Усиком, назвал идеального соперника для украинца. Белью предлагал, чтобы Усик подрался с американцем Деонтеем Уайлдером в рамках веса до 101,6 кг.

Отметим, что Усик перешел в супертяжелый вес в октябре 2019 года и победил Чаза Виззерспуна. По словам украинца, его рабочий вес около 100 кг.

Например, действующий обладатель титула WBC Тайсон Фьюри в последнем поединке весил 115 кг. В то же время Энтони Джошуа, который в декабре 2019 года встретился с Энди Руисом, весил более 107 килограммов. Руис вообще побил рекорд, показав вес более 128 кг.