Тони Белью, битый Александром Усиком боксер, назвал идеального соперника для украинца в супертяжелом весе. Бывший чемпион мира предлагает, чтобы Усик подрался с американцем Деонтеем Уайлдером.

Белью хочет, чтобы Усик и Уайлдер встретились в рамках новой весовой категории, пишет Talk Sport.

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Мировой боксерский совет (WBC) может создать новую промежуточную категорию между двумя дивизионами – крузервейтом (до 91 кг) и хевивейтом (свыше 91 кг).

Лимит новой категории может быть установлен на уровне 102 килограммов.

Бой Усик – Уайлдер популяризирует дивизион

Тони Белью, проигравший Усику в ноябре 2018 года, считает, что новая весовая категория идеальная вещь. Чтобы популяризировать дивизион, Тони предлагает свести Усика и экс-чемпиона мира по версии WBC Уайлдера.

Новая весовая категория – это идеальная вещь. Если бы я контролировал этот дивизион, то первым делом организовал бы бой за пояс между Деонтеем Уайлдером и Александром Усиком. Это невероятный бой, который сразу популяризирует дивизион,

– сказал Белью.

Отметим, что Александр Усик становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте. В 2019 году украинец поднялся в весовой категории.

В октябре Александр дебютировал в хевивейте победой над Чаззом Уизерспуном.

Следующий бой украинец должен провести против Дерека Чисоры. А Уайлдера ждет реванш с Тайсоном Фьюри.