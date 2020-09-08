WBC создает новую весовую категорию: Усика хотят свести с Уайлдером
Тони Белью, битый Александром Усиком боксер, назвал идеального соперника для украинца в супертяжелом весе. Бывший чемпион мира предлагает, чтобы Усик подрался с американцем Деонтеем Уайлдером.
Белью хочет, чтобы Усик и Уайлдер встретились в рамках новой весовой категории, пишет Talk Sport.
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Мировой боксерский совет (WBC) может создать новую промежуточную категорию между двумя дивизионами – крузервейтом (до 91 кг) и хевивейтом (свыше 91 кг).
Лимит новой категории может быть установлен на уровне 102 килограммов.
Бой Усик – Уайлдер популяризирует дивизион
Тони Белью, проигравший Усику в ноябре 2018 года, считает, что новая весовая категория идеальная вещь. Чтобы популяризировать дивизион, Тони предлагает свести Усика и экс-чемпиона мира по версии WBC Уайлдера.
Новая весовая категория – это идеальная вещь. Если бы я контролировал этот дивизион, то первым делом организовал бы бой за пояс между Деонтеем Уайлдером и Александром Усиком. Это невероятный бой, который сразу популяризирует дивизион,
– сказал Белью.
Отметим, что Александр Усик становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте. В 2019 году украинец поднялся в весовой категории.
В октябре Александр дебютировал в хевивейте победой над Чаззом Уизерспуном.
Следующий бой украинец должен провести против Дерека Чисоры. А Уайлдера ждет реванш с Тайсоном Фьюри.
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