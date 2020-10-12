Британский боксер Тайсон Фьюри остается одним из немногих в супертяжелом весе, кто не знает горечи поражений. Джон Фьюри, отец Тайсона, поделился своими мыслями относительно шансов Александра Усика в бою с его сыном.

Джон Фьюри выразил уверенность, что украинец Александр Усик не сможет на равных противостоять его сыну. Об этом сообщает Fightnews.

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Отец Тайсона заявил, что пока нет боксеров, которые превосходят его сына.

"Я не вижу супертяжеловесов, которые могут пройти Тайсона или создать ему проблемы. Он слишком большой, сильный и умный. У него очень высокий IQ для любого из нынешних тяжеловесов", – сказал Джон.

Усик слишком мелкий

Что касается шансов Усика, то Джон Фьюри считает украинца мелким для супертяжелого веса. Хотя так называемый "рабочий" вес Усика примерно такой же, как в Деонтея Уайлдера – экс-чемпиона мира WBC, которого Фьюри победил зимой.

В Усика могли бы быть шансы, но он слишком мелкий. Тайсон его вынесет, поскольку он недостаточно велик. Чтобы соревноваться с Тайсоном сейчас, ты должен быть большим, сильным и очень талантливым,

– сказал Фьюри.

Заявление Фьюри про Усика

Британский боксер рассказывал, что не планирует проводить поединок с 33-летним Усиком. Как пояснил Тайсон, бой с украинцем не принесет серьезного заработка.

Боксер даже заверил, что его мнение не изменит победа Усика над чемпионом мира Энтони Джошуа.

Тайсон верит, что украинец побьет Джошуа. Также британец выразил убеждение, что украинец побьет Уайлдера.