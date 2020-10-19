Світова боксерська рада (WBC) створює нову вагову категорію, яка буде середньою між суперважкою та першою важкою. На відміну від суперважкої ваги, цей дивізіон матиме обмеження.

Про те, що WBC створює новий боксерський дивізіон, повідомив президент організації Маурісіо Сулейман ресурсу Boxing Social.

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Що відомо про категорію

Категорія матиме вагове обмеження до 101,6 кілограма.

Вона буде розташовуватися між першою важкою вагою, яка тепер буде мати рамки від 79,5 кг до 86,2 кг (раніше було до 90,72 кг), і суперважкою – понад 101,6 кг.

Інші деталі про нову категорію будуть розголошені в листопаді 2020 року. Назва категорії поки не розголошується.

NEW WEIGHT CLASS SET



️ Cruiserweight 190lbs

️ New division 224lbs

️ Heavyweight 224+



@wbcmoro confirms that the @WBCBoxing will unveil a new weight class starting in November.



https://t.co/Vr5Fq9ZjYC



#LomaLopez Odds: https://t.co/OBFSBPCLZe#Boxing pic.twitter.com/IVdj5js90B — Boxing Social (@boxing_social) October 17, 2020

Нова вага – шанс для Усика?

Чутки про те, що WBC створює новий боксерський дивізіон, з'явилися ще на початку осені.

Тоді британський ексбоксер Тоні Белью, битий Олександром Усиком, назвав ідеального суперника для українця. Белью пропонував, щоб Усик побився з американцем Деонтеєм Уайлдером у рамках ваги до 101,6 кг.

Зазначимо, що Усик перейшов у суперважку вагу у жовтні 2019 року та переміг Чаза Віззерспуна. За словами українця, його робоча вага близько 100 кг.

Наприклад, чинний володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі в останньому поєдинку важив 115 кг. Водночас Ентоні Джошуа, який у грудні 2019 року зустрівся з Енді Руїсом, важив понад 107 кілограмів. Руїс взагалі побив рекорд, показавши вагу понад 128 кг.