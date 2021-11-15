Шанс для Украины: тренер боснийцев готовится выпустить резервистов в матче отбора на ЧМ-2022
Источник:Футбольный союз Боснии и Герцеговины
Сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины в последнем отборочном матче на чемпионат мира. Наставник боснийцев Ивайло Петев намекнул на стартовый состав своей команды.
Боснийцы сыграют без лидеров
Учитывая, что Босния и Герцеговина упустила шанс выйти на ЧМ-2022, Ивайло Петев планирует проверить ближайший резерв.
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Завтра нас ожидает последний матч. Есть несколько важных вещей. Нам следует проявить характер и жажду победы. Я не могу сейчас назвать состав, однако, ввиду турнирного положения, возможно, сыграют те футболисты, которые не получали практики в течение турнира,
– сказал наставник.
Известно, что матч против Украины пропустят два ключевых футболиста Боснии и Герцеговины. Форварду Эдину Джеко разрешили покинуть команду и вернуться в миланский Интер.
Также против Украины не сыграет защитник лондонского Арсенала Сеад Колашинац. После игры с Финляндией (1:3) Колашинацу наложили гипс.
По словам Петева, после поединка с Украиной тренерский штаб будет разбирать ошибки, которые команда допустила во время отборочного цикла.
"Именно после игры с Украиной мы разберем свои ошибки и решим, что делать дальше. Главное – сыграть с желанием и характером, которого нам не хватило в поединке с Финляндией", – резюмировал специалист.
- Для сборной Боснии и Герцеговины матч с Украиной не имеет турнирного значения, ведь после поражения финнам команда потеряла шансы на ЧМ-2022.
- Украине нужно обязательно побеждать соперника, чтобы надеяться на участие в раунде плей-офф. "Сине-желтые" зависят от исхода матча Финляндия – Франция.
- Лучшим результатом для Украины будет поражение финнов. Если же команды разойдутся ничьей, то сборной Украины следует побеждать боснийцев с разницей в 2 гола.
- Босния и Герцеговина примет Украину 16 ноября. Матч начнется в 21.45.