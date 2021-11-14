Тяжелая травма Колашинаца
Лидер сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац получил повреждение в матче против Финляндии, который состоялся 13-го ноября.
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Защитник лондонского Арсенала не смог доиграть поединок. Финский игрок Юкка Райтала грубо сбил Колашинаца, за что был удален.
Смотрите видео удаления Райтала
После матча на ногу футболиста боснийской сборной наложили гипс. Защитника ждет восстановление от травмы. О сроках возвращения пока неизвестно.
Колашинацу наложили гипс / Фото BHFUDBAL.BA
Очевидно, что 28-летний Колашинац не сыграет против сборной Украины.
Босния и Герцеговина – Украина: главное
- Сборная Боснии и Герцеговины потеряла любые шансы выйти на чемпионат мира после того, как проиграла Финляндии.
- Боснийцы примут Украину 16-го ноября в матче, который будет иметь турнирное значение для Украины и Финляндии.
- Украинскую сборную устроит только победа в поединке против боснийцев. При этом нужно, чтобы Франция не проиграла Финляндии в параллельной игре.
- При таких обстоятельствах Украина займет второе место в группе и будет играть в раунде плей-офф. Франция – досрочно выиграла группу D и вышла на ЧМ-2022.